По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (29,125 млн и 21,519 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 26). Максимальный курс продажи доллара 27,78 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,64-27,65 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 74 активных заявок по доллару на сумму более 50,644 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,7700 – 1 00027,7000 – 5 00027,7000 – 80027,6500 – 5 00027,6000 – 10 00027,6000 – 5 00027,5700 – 40 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,5700 – 20 000

27,5700 – 20 000

27,5800 – 3 700

27,5800 – 10 000

27,5800 – 11 000

27,5800 – 20 000

27,5800 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6339 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5032 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.