NVIDIA возглавила список худших компаний для инвестиций (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С начала 2016 до сентября текущего года акции NVIDIA демонстрировали быстрый и стабильный рост, что увеличило стоимость компании с 14 до 175 млрд долларов. В первую очередь это произошло благодаря тому, что NVIDIA сделала своевременную ставку на быстрорастущие рынки — выпуск чипов для расчёта искусственного интеллекта и майнинга криптовалют. Но теперь всё это в прошлом.
Четвёртый квартал обернулся настоящий катастрофой. Инвесторы отвернулись от NVIDIA и принялись распродавать её ценные бумаги столь интенсивно, что их курс упал на 54 % за неполные три месяца. В результате, акции NVIDIA стали наихудшим инвестиционным инструментом из списка S&P 500 — базового фондового индекса, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Последнее «достижение» NVIDIA — удешевление на 4,1 % в минувшую пятницу.
Затянувшееся падение NVIDIA оказывает влияние и на весь рынок. Ценные бумаги компании тянут за собой все высокотехнологичные биржевые индексы, в чём NVIDIA нашла себе пару неплохих помощников — AMD и Micron — ещё две компании, также переживающие в текущем квартале затяжное обесценивание акций на 45 и 33 % соответственно.
У инвесторов существуют вполне конкретные причины избавляться от долей в NVIDIA. В первую очередь — падение криптоэкономики, которое резко снизило потребность в графических чипах. Фактически, NVIDIA потеряла рынок ускорителей для майнинга, что серьёзно сказалось как на текущих, так и на ожидаемых доходах компании. В ноябре, на отчётной конференции исполнительный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг (Jensen Huang), говорил: «Криптопохмелье оставило индустрию с переизбытком продукции на складах и в канале».
Между тем, проблемы NVIDIA не ограничиваются одной лишь ситуацией с майнингом. Не соответствуют ожиданиям и продажи чипов для центров обработки данных. Хотя выручка компании на этом направлении растёт, инверторы ожидали явно большего. И даже после того, как NVIDIA в ноябре отчиталась о росте продаж оборудования для облачных провайдеров на 58 % по сравнению с прошлым годом, акции компании всё равно упали на 19 % в тот же день и ещё на 12 % днём позже.
Всё это наводит на мысли о том, что акции NVIDIA были сильно переоценены. Войдя в модную нишу решений для расчётов искусственного интеллекта, NVIDIA спровоцировала мощные спекуляции своими ценными бумагами. При этом она только подогревала возникший ажиотаж. Руководители не упускали ни малейшей возможности поговорить о ИИ, плюс ей действительно удалось провернуть несколько крупных сделок по установке своего оборудования у провайдеров облачных сервисов, таких как Amazon и Google. Но теперь будущее не кажется столь радужным. В частности, многие крупные провайдеры собираются начать установку собственных подобных аппаратных решений для ИИ, что может представлять угрозу позициям NVIDIA в этом сегменте.
Несмотря на то, что NVIDIA продолжает оставаться прибыльной компанией, инвесторы теперь считают, что её лучшие времена уже позади, и активно избавляются от ценных бумаг. Также пессимизм подпитывают и слухи о том, что свой пакет акций в начале следующего года собирается продать один из крупнейших инвесторов NVIDIA – японский SoftBank, которому принадлежит доля в 4,4 %.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — экспертВчера, 09:30 - 4022 12
Регулятор пояснил преимущества новой договорной системы на рынке электроэнергииВчера, 16:00 - 830 7
В России рубль пробил рекордно низкую отметкуВчера, 11:45 - 3074 6
Налоговики выявили нарушения во всех ресторанах и кафе, которые проверялиВчера, 13:40 - 1193 4
В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлерыВчера, 11:00 - 1585 4
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — экспертВчера, 09:30 - 4022 12
В России рубль пробил рекордно низкую отметкуВчера, 11:45 - 3074 6
Найман: мир вплотную приблизился к глобальному экономическому кризисуВчера, 21:00 - 1990 2
Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEAВчера, 12:15 - 1958
В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлерыВчера, 11:00 - 1585 4
В Украине впервые разработали велосипедные госстандартыВчера, 15:10 - 366 1
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)Позавчера, 15:10 - 396 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 1774
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 841
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей21.12.2018, 15:10 - 1116 9