ИИ научили соблюдать социальные нормы и уважать право на собственность

Робототехника быстро распространяется, и в ближайшее время ИИ будут работать на заводах, ухаживать за посевами и проводить консультации вместо чиновников. Чтобы эффективно взаимодействовать с человеком, алгоритмам необходимо иметь представление о социальных нормах и не нарушать их, а также соблюдать право человека на собственность.

Инженеры из Йельского университета создали искусственный интеллект (ИИ), способный усвоить социальные нормы и принять право на собственность.

Так, исследователи научили ИИ различать принадлежащие и не принадлежащие человеку вещи, лишь несколько минут подержав их в руках.

Робота обучали на основе двух моделей — четких инструкций («не бери мои вещи», «можешь взять мои вещи») и на основе его собственного опыта и попыток завладеть вещью.

“Мы с коллегами сосредоточены на создании таких роботов, с которыми людям будет максимально легко взаимодействовать. Часть этой работы посвящена изучению того, как мы можем научить машины общим социальным концепциям — вещам, которые важны для людей: пониманию права собственности или просьбе попользоваться тем или иным объектом. Эти темы не получают должного внимания, а между тем, будут иметь принципиальное значение для работы роботов в наших домах, школах и офисах”, – говорят инженеры из Йельского университета.