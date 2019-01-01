ИИ научили соблюдать социальные нормы и уважать право на собственность

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Робототехника быстро распространяется, и в ближайшее время ИИ будут работать на заводах, ухаживать за посевами и проводить консультации вместо чиновников. Чтобы эффективно взаимодействовать с человеком, алгоритмам необходимо иметь представление о социальных нормах и не нарушать их, а также соблюдать право человека на собственность.
Инженеры из Йельского университета создали искусственный интеллект (ИИ), способный усвоить социальные нормы и принять право на собственность.
Так, исследователи научили ИИ различать принадлежащие и не принадлежащие человеку вещи, лишь несколько минут подержав их в руках.
Робота обучали на основе двух моделей — четких инструкций («не бери мои вещи», «можешь взять мои вещи») и на основе его собственного опыта и попыток завладеть вещью.
“Мы с коллегами сосредоточены на создании таких роботов, с которыми людям будет максимально легко взаимодействовать. Часть этой работы посвящена изучению того, как мы можем научить машины общим социальным концепциям — вещам, которые важны для людей: пониманию права собственности или просьбе попользоваться тем или иным объектом. Эти темы не получают должного внимания, а между тем, будут иметь принципиальное значение для работы роботов в наших домах, школах и офисах”, – говорят инженеры из Йельского университета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За последние 23 года украинцы впервые чувствуют себя счастливыми - социологВчера, 04:00 - 3151 52
Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом – ПорошенкоВчера, 12:00 - 893 20
Украинцы будут получать кредиты по-новомуВчера, 11:00 - 3604 7
Вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду (инфографика)Позавчера, 12:00 - 5202 7
Из-за неуплаты алиментов 133 тыс. человек ограничили выезд за границуПозавчера, 21:00 - 871 4
Украинцы будут получать кредиты по-новомуВчера, 11:00 - 3604 7
Рассказали, когда в Украине появится 5GВчера, 08:00 - 2122
В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 годуВчера, 15:00 - 1914
Выросли штрафы за нарушение трудового законодательстваВчера, 16:00 - 1578 1
В Украине собрали рекордный урожай ореховВчера, 07:00 - 1245 1
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)Вчера, 15:10 - 440
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 769
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3431 22
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2277 4
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 1057 2