Межбанк: доллар упал на двойной порции отложенного с 21 и 24 декабря предложения СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.

Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.

Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.

Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.

По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара на межбанке , войдя в полосу относительной стабильности, сузили спред до 27,25/27,27 UAH/USD. На моменте на рынке доллара равновесие покупок и продаж «американца», а рынок перешел в режим ожидания появления там регулятора с выкупом долларовой ликвидности.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,37/ 27,38

евро – 31,22/ 31,23

российский рубль – 0,398/ 0,399

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