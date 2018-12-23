В России рубль пробил рекордно низкую отметку

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В России рубль за последний месяц обвалился по отношению к доллару. В конце ноября он торговался на отметке 66,48 руб./$, при этом в среду, 26 декабря, он упал до 68,75 руб./$.
Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс евро повысился до 78,42 руб./€.
Судя по данным торгов, рубль начал резкое падение по отношению к доллару во вторник вечером, 25 декабря, и продолжал падать все утро среды.
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