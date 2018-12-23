29 тысяч клиентов "Банка Михайловский" получили возмещение на сумму 2,5 млрд грн

На начало декабря 2018 года более 29 тыс. вкладчикам и клиентам ПАО «Банк Михайловский» было выплачено более 2 415 млн грн гарантированного возмещения. Из них около 10 тыс. человек получили право на возмещение в соответствии с нормами Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг”, которым были внесены изменения в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и приравнены к понятию «вклад» средства, привлеченные от физического лица как займ или вклад в небанковское финансовое учреждение через банк, выступивший поверенным по соответствующему договору.

Таким образом, клиенты, которые заключили так называемые трехсторонние договоры с финансовыми компаниями ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ), в которых банк выступал «поверенным», и обратились с соответствующими заявлениями к банку и Фонду гарантирования, получают возмещение по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тыс грн.

В то же время накануне введения временной администрации в ПАО «Банк Михайловский», в момент, когда уже действовали ограничения Национального банка о возможности привлечения средств от клиентов, руководством банка была организована схема привлечения средств от граждан на счета аффилированных финкомпаний ИРЦ и КИЦ. При этом такие двусторонние договоры, несмотря на то, что заключались в отделениях банка, заключались напрямую между ФК и клиентами без привлечения ПАО «Банк Михайловский» даже в качестве поверенного. Эти средства сразу перечислялись в другие банки или использовались на финансирование расходов указанных компаний.

Фактически накануне введения временной администрации в банк, упоминавшиеся финансовые компании якобы досрочно вернули средства на счета клиентов, открытые в ПАО «Банк Михайловский». При этом осуществленная проверка выявила, что реальных средств на счетах ИРЦ и КИЦ, как и на корреспондентском счете банка в нужной сумме просто не было. Все “возвраты” и “перерасчеты” фактически оказались только записями в бухгалтерских документах, без внесения реальных средств.

На сегодня Фонд гарантирования, руководствуясь в своей деятельности исключительно нормами действующего законодательства, не имеет правовых оснований выплачивать эти средства клиентам финкомпаний в рамках системы гарантирования. Единственным законным основанием для выплаты Фондом гарантирования этих средств клиентам финкомпаний могут быть принятые решения судов. По состоянию на начало декабря право на возмещение по решениям суда, которые вступили в законную силу, получили 776 физических лиц на общую сумму 68,7 млн грн. Кроме того, на сегодня в судах находится 1208 дел.

Фонд гарантирования солидарен с обманутыми клиентами ПАО «Банк Михайловский», что утраченные средства должны быть возвращены, но исключительно законным способом – взысканы с тех лиц, которые их присвоили. С этой целью Фондом было подано в правоохранительные органы 13 заявлений о совершении уголовных правонарушений, из них 7 заявлений – в отношении должностных лиц банка.