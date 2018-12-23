Bugatti испытала напечатанный на 3D-принтере тормозной механизм (видео)

Французская компания Bugatti Automobiles провела первые испытания элемента тормозного механизма (калипера), напечатанного на 3D-принтере. Элемент выдержал все проверки, пишет издание Motor1.

Видео испытания опубликовали на YouTube-канале концерна Volkswagen Group.

Во время проверки механизм выдержал серию остановок с разогретым тормозным диском до температуры свыше тысячи градусов.

Технология трехмерной печати позволяет из различных материалов создавать сложные детали, которые иногда не требуют дополнительной механической обработки. Также 3D печать позволяет создать сплошную деталь с большим количеством сложных отверстий и каналов. Для создания такой детали в обычном производстве используют несколько деталей.

Bugatti Automobiles напечатала калипер для гиперкара Chiron. Процесс печати занял 45 часов: механизм печатали из металлического порошка методом лазерного соединения. Деталь состоит из 2312 слоев запеченного титанового порошка.