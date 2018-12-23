В 2019 году АО «Укртрансгаз» ожидает дефицит 22 млрд грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 21 декабря утвердила временные тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода.

Как сообщили finance.ua, согласно этим тарифам АО «Укртрансгаз» рассчитало финансовый план на 2019 год.

Согласно расчету, АО «Укртрансгаз» в следующем году ожидает дефицит средств около 22 млрд грн.

Новые временные тарифы и игнорирование Регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможными полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонтов и осуществление капитальных инвестиций.

В компании также рассказали о факторах, которые приводят к дефициту средств:

1. В 2018 году компания использует для производственно-технических затрат (ПТЗ) 3302 млн куб. м газа, который закупался по рыночной процедуре на ProZorro. В обосновании тарифов на 2019, которые компания подала Регулятору, указан необходимый объем газа на ПТЗ – 3322 млн куб. м газа. По расчетам НКРЭКУ, компания должна ограничить закупки 2630 млн куб. м.

2. В 2018 году средняя цена закупки газа по прозрачным рыночным тендерам составляла 8743 грн куб. м без НДС. По формулам согласно контрактов, подписанных компанией, цена закупки газа в 2019 году ожидается на уровне 11 095 грн куб. м без НДС. НКРЭКУ предлагает АО «Укртрансгаз» закупать газ по цене 7657 грн куб. м без НДС.

3. Затраты на оплату труда, предусмотренные НКРЭКУ во временном тарифе, на 25% ниже обязательств АО «Укртрансгаз» по коллективному договору.

4. При расчете тарифов Регулятор необоснованно ограничил на 10 млрд грн средства, доступные компании для осуществления капитальных инвестиций. Эти действия обжалуются компанией в судебном порядке.

5. Расчет временного тарифа, который был принят НКРЭКУ, нарушает требования утвержденной Регулятором методики:

- временный тариф не базируется на использовании амортизации основных средств по регуляторной базе активов;

- тариф рассчитан без корректировок на недополученный доход в предыдущих периодах, когда Регулятором были установлены тарифы на точки выхода и входа, которые так и не вступили в силу.

Продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году, отмечают в АО «Укртрансгаз»