В 2019 году АО «Укртрансгаз» ожидает дефицит 22 млрд грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 21 декабря утвердила временные тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода.
Как сообщили finance.ua, согласно этим тарифам АО «Укртрансгаз» рассчитало финансовый план на 2019 год.
Согласно расчету, АО «Укртрансгаз» в следующем году ожидает дефицит средств около 22 млрд грн.
Новые временные тарифы и игнорирование Регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможными полное и своевременное финансирование АО «Укртрансгаз» закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонтов и осуществление капитальных инвестиций.
В компании также рассказали о факторах, которые приводят к дефициту средств:
1. В 2018 году компания использует для производственно-технических затрат (ПТЗ) 3302 млн куб. м газа, который закупался по рыночной процедуре на ProZorro. В обосновании тарифов на 2019, которые компания подала Регулятору, указан необходимый объем газа на ПТЗ – 3322 млн куб. м газа. По расчетам НКРЭКУ, компания должна ограничить закупки 2630 млн куб. м.
2. В 2018 году средняя цена закупки газа по прозрачным рыночным тендерам составляла 8743 грн куб. м без НДС. По формулам согласно контрактов, подписанных компанией, цена закупки газа в 2019 году ожидается на уровне 11 095 грн куб. м без НДС. НКРЭКУ предлагает АО «Укртрансгаз» закупать газ по цене 7657 грн куб. м без НДС.
3. Затраты на оплату труда, предусмотренные НКРЭКУ во временном тарифе, на 25% ниже обязательств АО «Укртрансгаз» по коллективному договору.
4. При расчете тарифов Регулятор необоснованно ограничил на 10 млрд грн средства, доступные компании для осуществления капитальных инвестиций. Эти действия обжалуются компанией в судебном порядке.
5. Расчет временного тарифа, который был принят НКРЭКУ, нарушает требования утвержденной Регулятором методики:
- временный тариф не базируется на использовании амортизации основных средств по регуляторной базе активов;
- тариф рассчитан без корректировок на недополученный доход в предыдущих периодах, когда Регулятором были установлены тарифы на точки выхода и входа, которые так и не вступили в силу.
Продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году, отмечают в АО «Укртрансгаз»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — эксперт5 ч. назад - 2294 9
Контрабандные товары в Украине все чаще реализуются онлайн - экспертВчера, 21:00 - 1741 8
Украина способна 74% электроэнергии производить из возобновляемых источников - СМИВчера, 15:00 - 1262 7
Какие авто выгодно покупать украинцам за границейВчера, 16:00 - 17933 5
Новые доллары в Украине: как не купить фальшивкуВчера, 12:00 - 6724 4
Какие авто выгодно покупать украинцам за границейВчера, 16:00 - 17933 5
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — эксперт5 ч. назад - 2294 9
Контрабандные товары в Украине все чаще реализуются онлайн - экспертВчера, 21:00 - 1741 8
В России рубль пробил рекордно низкую отметку3 ч. назад - 1494
Samsung придумала больше вариантов безрамочных смартфоновВчера, 23:00 - 1365
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты15 мин. назад - 5
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)Вчера, 15:10 - 290 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 1670
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 766
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей21.12.2018, 15:10 - 1060 9