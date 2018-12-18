В ГФС объяснили причины задержек в оформлении авто на "еврономерах"

Задержки в таможенном оформлении автомобилей на еврономерах чаще всего происходят из-за отсутствия у граждан необходимых документов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

“Не все граждане при растаможке своих автомобилей с иностранной регистрацией подают своевременно необходимые документы, из-за чего в зонах таможенного контроля накапливается значительное количество таких автомобилей”, – говорится в сообщении.

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По словам заместителя начальника управления организации таможенного контроля департамента организации таможенного контроля и оформления ГФС Елены Мошинской, по состоянию на 18 декабря из-за отсутствия предварительной таможенной декларации в пунктах пропуска стояли 230 транспортных средств (из них больше недели – 44).

Такую декларацию должны подать те граждане, которые въезжают в Украину из-за границы.

«Гражданин, который въезжает в Украину и планирует оформить этот автомобиль в свободное обращение, должен сначала подать предварительную таможенную декларацию, резервируются средства и только после этого его пропустят из пункта пропуска в таможню назначения. Если предварительная таможенная декларация не оформлена, то гражданин должен стоять и ждать. Для тех транспортных средств, которые уже находятся в Украине в режиме временного ввоза или транзита, ПД не подается, поскольку необходимо сразу подавать декларацию в режим импорта», – отметила Мошинская.

Для оформления автомобилей, которые были ввезены в режимах временного ввоза или транзита, выезд за границу не является обязательным, однако необходимо подать таможне необходимые документы. Только если без выезда из Украины документы получить невозможно, придется ехать.

«По состоянию на 9.00 18 декабря в зонах таможенного контроля таможен по всей Украине находилось почти 5,5 тыс. автомобилей. Большинство, почти 3 тыс. – это просто не поданные декларации для оформления. Гражданин на ТС (транспортном средстве – ред.) заезжает в зону таможенного контроля и только после этого начинает выяснять, что ему необходимо делать, какие собрать и подать документы. Гражданин должен сначала все выяснить, а потом заезжать», – отметила Мошинская.

Она подтвердила, что часть деклараций не оформляется из-за не уплаченных на счет таможни средств. Так как транспортное средство не может быть оформлено, если гражданин не перечислил средства в полном объеме.

Кроме этого, транспортное средство, которое было зарегистрировано за границей, обязательно должно быть снято с регистрации. Так, из 5,5 тыс. автомобилей, о которых говорилось выше, в 231 случае отсутствует именно такая информация. Поэтому из-за отсутствия документов или сведений таможенное оформление автомобилей с еврономерами иногда занимает больше времени, чем ожидают граждане.