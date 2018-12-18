По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,044 млн и 31,386 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 49). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,72-27,73 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 194 активных заявок по доллару на сумму более 79,440 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,7500 – 1 00027,6700 – 4 50027,6700 – 20 00027,6600 – 30 00527,6600 – 30 00027,6500 – 10 50027,6500 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 12 800

27,6500 – 3 600

27,6500 – 20 000

27,6500 – 10 000

27,6600 – 50 005

27,6800 – 10 000

27,6800 – 25 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6894 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6362 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.