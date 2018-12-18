ПриватБанк подал в Лондоне апелляцию по вопросу юрисдикции

ПриватБанк подал апелляцию на решение судьи Фанкорта от 4 декабря о том, что иск банка не может рассматриваться в британской юрисдикции.

«ПриватБанк в установленные сроки 21 декабря подал апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по вопросу юрисдикции спора», – сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Напомним, 4 декабря судья Фанкорт отказался рассматривать иск ПриватБанка о мошенничестве его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, считая, что госбанк ошибся юрисдикцией. Высокий суд Лондона посчитал, что ПриватБанк должен судиться с ними в Швейцарии или Украине.

При этом судья дал ПриватБанку право апелляционного обжалования, и этой возможностью госбанк вчера воспользовался.

Речь идет об иске на $3 млрд, которые банк потерял, по утверждению ПриватБанка, из-за мошеннических действий его экс-акционеров.

Ордер на заморозку активов Коломойского и Боголюбова (worldwide freezing order; WFO) на $2,6 млрд был продлен до момента апелляционного рассмотрения решения судьи Фанкорта об отмене WFO.