"Накрыла паника": в России забили тревогу из-за проверки счетов - СМИ

В России среди населения растет паника из-за указания банков проверять безналичные платежи. Граждане все чаще сталкиваются с тем, что кредитные учреждения блокируют банковский перевод на небольшую сумму и просят объяснить его назначение.

В 2018 году россияне почувствовали себя “под колпаком”, совершая безналичные платежи.

“Карточные переводы россиян под угрозой. Стали известны случаи, когда банки стали отказывать в переводе средств клиентов (от физлица к физлицу) даже на небольшие суммы — около 5 тысяч рублей (2 тыс. грн). В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод, и без достаточного, по мнению кредитного учреждения, экономического обоснования, отказывают в переводе”, — сообщает издание.

По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могли заблокировать. Отмечается, что панические слухи, что налоговики будут отслеживать каждый банковский перевод и обложат всех поборами, возникли этим летом. Так, россияне беспокоились, что налоговая будет взыскивать налоги от любых поступивших на их счета денег.