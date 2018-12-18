Пограничники предотвратили вывоз 700 изделий из янтаря

Пограничники Одесского отряда предотвратили вывоз в Турцию 5,6 килограмма изделий из “солнечного камня” и 1700 пачек стикеров для курения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

“В пункте пропуска «Черноморский рыбный порт» пограничники Одесского отряда совместно с оперативными сотрудниками Южного регионального управления ГПСУ и УСБУ в Одесской области помешали попытке незаконно переправить через границу скрытые товары.

Сегодня ночью во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, которая направлялась на один из теплоходов в Турцию, выявили контрабандные стикеры для курения, которые используются в электронных сигаретах, и изделия из янтаря”, — говорится в сообщении.