Более 50% украинцев почувствовали ухудшение материального положения за 2018 год

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Более половины украинцев в 2018 году почувствовали ухудшение своего материального положения.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. А.Яременко и Центра “Социальный мониторинг”.
Согласно данным исследования, 35% украинцев ответили, что их материальное положение не изменилось за год, у 31,2% оно несколько ухудшилось, 21,5% сообщили о значительном ухудшении, у 8,4% оно несколько улучшилось, а 1,4% заметили значительное улучшение. Еще 2,5% отметили, что им трудно ответить.
Причем улучшение материального положения (значительное и незначительное) больше заметили на западе и в г. Киеве (12,9% и 10,2% соответственно), а ухудшение больше всех ощутили жители юга (75,6%), Донбасса и г. Киева (по 58,6%).
Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 года Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центра “Социальный мониторинг” методом личного интервью.
Опрошен был 2031 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.
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