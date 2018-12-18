Amazon случайно отправила пользователю 1700 чужих аудиозаписей, сделанных Alexa

Корпорация Amazon случайно отправила пользователю 1700 чужих голосовых записей, сделанных голосовым помощником Alexa. Об этом пишет немецкий журнал Heise.

Как сообщается, житель Германии, имя которого журналисты не раскрывают, попросил Amazon отправить все данные, которые о нем хранит компания, в рамках закона GDPR. В ответ компания, среди прочего, прислала ему голосовые сообщения, записанные Alexa — однако у пользователя не было устройств с голосовым помощником. Когда он обратился к Amazon за разъяснениями, корпорация проигнорировала его, лишь молча удалив ссылку на архив — но пользователь уже сохранил его копию.

Изучив файлы, пользователь выяснил, что получил чужие записи, при этом с их помощью можно было опознать их владельца: среди аудио были голосовые запросы погоды и расписания общественного транспорта, имена и фамилии, а также название компании, в которой работает человек. Осознав серьезность инцидента, пользователь обратился к журналистам.