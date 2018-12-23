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Словаки начали разработку новой модели летающего автомобиля (видео)

Словаки начали разработку новой модели летающего автомобиля (видео)

Словацкая технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля AeroMobil 4.0.

Об этом сообщает The Slovak Spectator со ссылкой на пресс-релиз компании.

“Словацкая технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля”, – говорится в сообщении.

Как сообщает The Slovak Spectator, на выставке в Китае компания уже представила прототип автомобиля AeroMobil 4.0.

По материалам УКРИНФОРМ
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