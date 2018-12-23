Словаки начали разработку новой модели летающего автомобиля (видео)

Словацкая технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля AeroMobil 4.0.

Об этом сообщает The Slovak Spectator со ссылкой на пресс-релиз компании.

“Словацкая технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля”, – говорится в сообщении.

Как сообщает The Slovak Spectator, на выставке в Китае компания уже представила прототип автомобиля AeroMobil 4.0.