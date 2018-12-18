"Жемчужина Карпат": украденную из нефтепровода "Дружба" нефть нашли на территории санатория

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Национальная полиция вместе со службой безопасности АО “Укртранснафта” обнаружили на территории санатория “Жемчужина Карпат” (Закарпатская обл.) подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода “Дружба” нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу “Укртранснафты”.
По данным компании, откачку сырья осуществляли через врезку в нефтепровод “Броды-Госграница”, недалеко от Мукачево, которую специалисты “Укртранснафты” обнаружили по результатам проведения диагностики и ликвидировали 21 декабря.
Исследуя маршрут пролегания нелегального трубопровода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончания на территории санатория “Жемчужина Карпат”.
Во время осмотра пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновые резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый большой из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнен похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) – заполнены наполовину.
Сейчас на месте обнаружения орудий преступной деятельности проводятся следственные действия. По факту злоумышленного повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство.
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