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"Жемчужина Карпат": украденную из нефтепровода "Дружба" нефть нашли на территории санатория

"Жемчужина Карпат": украденную из нефтепровода "Дружба" нефть нашли на территории санатория

Национальная полиция вместе со службой безопасности АО “Укртранснафта” обнаружили на территории санатория “Жемчужина Карпат” (Закарпатская обл.) подпольную базу для хранения похищенной из магистрального нефтепровода “Дружба” нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу “Укртранснафты”.

По данным компании, откачку сырья осуществляли через врезку в нефтепровод “Броды-Госграница”, недалеко от Мукачево, которую специалисты “Укртранснафты” обнаружили по результатам проведения диагностики и ликвидировали 21 декабря.

Исследуя маршрут пролегания нелегального трубопровода, длина которого составляет около двух километров, правоохранители и служба безопасности компании обнаружили его окончания на территории санатория “Жемчужина Карпат”.

Во время осмотра пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновые резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый большой из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнен похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) – заполнены наполовину.

Сейчас на месте обнаружения орудий преступной деятельности проводятся следственные действия. По факту злоумышленного повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство.

По материалам РБК-Украина
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