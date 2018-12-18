Угроза рецессии. Американские биржи упали с худшими показателями за десятилетие

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Прошлая неделя стала худшей для американских бирж за последнее десятилетие, сообщает CNN и другие американские СМИ. Три ведущих фондовых индекса США – Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 – серьезно упали к закрытию бирж 21 декабря.
Так, индекс Dow Jones претерпел самое существенное недельное снижение с октября 2008 года, опустившись с понедельника, 17 декабря, на 1655 пунктов (6,9%). Nasdaq упал за неделю на 8,4% – худшее снижение процентных ставок с ноября 2008-го. А недельные потери S&P 500 на 7,1% стали худшими с августа 2011 года.
При этом индекс Nasdaq, который считается важным показателем динамики курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, впервые после Великой рецессии 2000-го переместился на “медвежий рынок” – то есть снижающийся.
В целом все три главных биржевых индекса США упали более чем на 12% в декабре. Темпы падения приближаются к худшим показателям со времен Великой депрессии, отмечает CNN.
Фондовые индексы США снижались всю неделю из-за ожидания последнего заседания руководства Федеральной резервной системы, определяющего монетарную политику США, а также опасения относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США.
Напомним, Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с 00:00 22 декабря (07:00 по Киеву) начнется процедура частичной остановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть “шатдаун”.
В Сенате не пришли к согласию по вопросу пограничной безопасности США, в частности, предложения республиканцев направить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали этот проект.
Ранее президент США Дональд Трамп, который настаивает на строительстве стены, угрожал риском “шатдауна”, если Республиканская партия не договорится с демократами, которые не поддерживают финансирование этой идеи.
Однако у падения биржевых индексов есть и более глобальные причины.
“Инвесторов беспокоит перспектива глобального экономического спада. Политический хаос из-за Brexit, неизбежная приостановка работы правительства США и отставка министра обороны США Джеймса Меттиса также порождают опасения”, – отмечает СNN.
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