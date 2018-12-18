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Украина остается зависимой от сотрудничества с МВФ — Fitch

Украина остается зависимой от сотрудничества с МВФ — Fitch

Финансовая стабильность Украины до сих пор остается зависимой от сотрудничества с Международным валютным фондом и выделения следующих траншей кредита.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

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«Дальнейшее сотрудничество с МВФ должно снизить краткосрочные риски, связанные с выплатой суверенного долга и выборами в следующем году», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в агентстве сообщили, что потребности Украины во внешнем финансировании будут только расти, ведь именно на 2019 год приходится пик выплат по государственным долгам. Так, Украине нужно будет погасить внешние облигации на сумму 1,7 миллиарда долларов в 2019 году, а в 2020 году объем выплат по этому виду инструментов составит 2,4 миллиарда долларов.

Более того, в Fitch сообщают, что Украине необходимо будет продолжить сотрудничество с МВФ даже после завершения действующей кредитной программы, рассчитанной на 14 месяцев.

По материалам hromadske.tv
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