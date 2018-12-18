Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 139 0

Итальянская компания поставила оборудование в Крым в обход санкций

Итальянская компания поставила оборудование в Крым в обход санкций

Итальянская компания Bertolaso поставила оборудование для нового завода агрофирмы “Золотая Балка” в оккупированном Россией Крыму, несмотря на санкции. Это подтвердил представитель коммерческого отдела Bertolaso Лука Карасси.

Он рассказал, что два месяца назад компания поставила “Золотой Балке” для завода в Симферополе машину для мытья, наполнения и закупорки бутылок.

“Контракт подписан с Россией, агрофирма “Золотая Балка” – Россия, но мы знали, что наш товар предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с “Золотой Балкой”, с офисом в Крыму, затем адрес фирмы изменился, и по просьбе клиента окончательный контракт по продаже подписали с Россией”, – рассказал Карасси.

Он считает, что компания имела дело напрямую с россиянами и ничего не нарушила.

“Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование различным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я оканчиваю разговор”, – заявил корреспонденту Карасси.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина