Итальянская компания поставила оборудование в Крым в обход санкций

Итальянская компания Bertolaso поставила оборудование для нового завода агрофирмы “Золотая Балка” в оккупированном Россией Крыму, несмотря на санкции. Это подтвердил представитель коммерческого отдела Bertolaso Лука Карасси.

Он рассказал, что два месяца назад компания поставила “Золотой Балке” для завода в Симферополе машину для мытья, наполнения и закупорки бутылок.

“Контракт подписан с Россией, агрофирма “Золотая Балка” – Россия, но мы знали, что наш товар предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с “Золотой Балкой”, с офисом в Крыму, затем адрес фирмы изменился, и по просьбе клиента окончательный контракт по продаже подписали с Россией”, – рассказал Карасси.

Он считает, что компания имела дело напрямую с россиянами и ничего не нарушила.

“Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование различным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я оканчиваю разговор”, – заявил корреспонденту Карасси.