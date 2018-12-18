Укргазбанк получил 15 млн евро торгового финансирования от европейского банка

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Укргазбанк получил межбанковский беззалоговый кредит в размере 15 млн евро сроком на 180 дней от ведущего европейского банка. Средства будут направлены на финансирование внешнеэкономических торговых операций клиентов Укргазбанка. Об этом говорится на официальном сайте финучреждения.
На сегодняшний день получение банком торгового финансирования от европейской финансового учреждения демонстрирует высокий уровень доверия к украинскому государственному банку, перевыполнение ним всех плановых показателей, в том числе и по направлению торгового финансирования.
Получение торгового финансирования состоялось по эталонной и конкурентоспособной цене, что позволит Укргазбанку увеличить поддержку и финансирование внешнеэкономических торговых операций своих клиентов.
94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года УКРГАЗБАНК входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины).
Также Укргазбанк на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. За 11 месяцев 2018 года чистая прибыль УКРГАЗБАНКА составила 688 млн грн, что уже превышает запланированный годовой показатель.
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