Это будет "ядерный вариант": Волкер объяснил, почему сейчас нельзя отключать Россию от SWIFT

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что пока нельзя использовать в качестве ограничительной меры отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT).
Об этом Он сказал в интервью газете «День».
«Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет «ядерный вариант», потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их — такие санкции — нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано», – заявил Волкер.
«Что касается других вариантов санкций. Здесь существует много идей», – добавил Волкер.
«Но на этом этапе я считаю, что наиболее важным для США является четкое трансатлантическое единство и солидарность, поддержка Украины после недавнего российского нападения, безопасность Украины, территориальная целостность и суверенитет. Мы не хотим, чтобы США заходили слишком вперед, чтобы наши европейские союзники не рассматривали это как конфронтацию между США и Россией. Ведь это вовсе не так», – отметил спецпредставитель США.
«Речь идет о том, что Россия действует против Украины и Запада, США – против всех нас. И именно поэтому мы работаем тесно с нашими европейскими союзниками. В понедельник я был в Брюсселе, и именно по этой причине говорил с представителями НАТО и ЕС о координации нашего ответа», – отметил Волкер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе12 ч. назад - 3200 34
Артем Ковбель: миф о дешевом газе12 ч. назад - 2412 31
Гройсман: украинцы могут получать на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома10 ч. назад - 3107 13
Для поездок на общественном транспорте в Киеве планируют закупить карты с PayPass19 ч. назад - 689 9
Таможня дала разъяснение о добровольного взносе при растаможке "евроблях"14 ч. назад - 3791 9
Таможня дала разъяснение о добровольного взносе при растаможке "евроблях"14 ч. назад - 3791 9
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе12 ч. назад - 3200 34
Гройсман: украинцы могут получать на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома10 ч. назад - 3107 13
Вступил в силу новый порядок растаможивания "еврономеров"8 ч. назад - 2801 3
В Украине запускают электронный кабинет автовладельца15 ч. назад - 1577
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей7 ч. назад - 133
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства18.12.2018, 12:10 - 1810 4
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 1261
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1851
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1881 3