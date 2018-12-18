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Это будет "ядерный вариант": Волкер объяснил, почему сейчас нельзя отключать Россию от SWIFT

Это будет "ядерный вариант": Волкер объяснил, почему сейчас нельзя отключать Россию от SWIFT

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что пока нельзя использовать в качестве ограничительной меры отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT).

Об этом Он сказал в интервью газете «День».

«Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет «ядерный вариант», потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их — такие санкции — нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано», – заявил Волкер.

«Что касается других вариантов санкций. Здесь существует много идей», – добавил Волкер.

«Но на этом этапе я считаю, что наиболее важным для США является четкое трансатлантическое единство и солидарность, поддержка Украины после недавнего российского нападения, безопасность Украины, территориальная целостность и суверенитет. Мы не хотим, чтобы США заходили слишком вперед, чтобы наши европейские союзники не рассматривали это как конфронтацию между США и Россией. Ведь это вовсе не так», – отметил спецпредставитель США.

«Речь идет о том, что Россия действует против Украины и Запада, США – против всех нас. И именно поэтому мы работаем тесно с нашими европейскими союзниками. В понедельник я был в Брюсселе, и именно по этой причине говорил с представителями НАТО и ЕС о координации нашего ответа», – отметил Волкер.

По материалам День
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