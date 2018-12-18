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НБУ выпустит памятную монету с Севастополем (фото)

НБУ выпустит памятную монету с Севастополем (фото)

26 декабря Нацбанк запустит в денежный оборот Украины монету «Город Севастополь» номиналом 5 грн, сообщается на сайте регулятора. Тираж составит 45 тыс. штук.

«Город имеет древнюю историю, уходящую корнями в глубину античной цивилизации, свидетелями которой является руины Херсонеса Таврического — античного и византийского города. Святыня украинского православия — место крещения киевского князя Владимира, по одной из версий, также находится на территории нынешнего Херсонеса (город Корсунь по древнерусским источникам). В 2014 году Автономная Республика Крым и город Севастополь были коварно оккупированы Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией», — подчеркнули в НБУ.

Новую монету отчеканят из недрагоценных металлов, она будет биметаллической. Диаметр — 28 мм.

Нацбанк не первый раз посвящает памятную монету крымскому городу. В мае 2008 года он чеканил монету в честь 225-летия Севастополя, в апреле 2004 г. — в честь героической обороны прославленного города в 1854-1856 гг. Впервые же ему посвятили деньги еще в далеком 1995 году — до введения гривны, когда отчеканили мельхиоровую монету «Город-герой Севастополь» номиналом 200 тыс. карбованцев.

По материалам УБР
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