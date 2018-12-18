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В США частную космичеcкую компанию оштрафовали на $900 тыс. за незаконный запуск спутника

В США частную космичеcкую компанию оштрафовали на $900 тыс. за незаконный запуск спутника

Американская Федеральная комиссия связи (FCC) заставила частную компанию Swarm Technologies, которая в начале года запустила четыре крошечных спутника, заплатить штраф в размере $ 900 тыс.

Об этом пишет The Verge.

Теперь в течение трех лет компании придется предоставлять дополнительную документацию в FCC всякий раз, когда она решит запустить спутник снова.

Swarm Technologies – новая компания, которая собирается отправить на орбиту около 100 интернет-спутников. Свои первые крошечные спутники SpaceBEE на индийской ракете PSLV компания запустила в январе 2018 года, хотя FCC ранее отказала ей в лицензии.

Агентство обеспокоено тем, что эти космические аппараты слишком малы, их сложно отследить с Земли и они могут столкнуться с другими спутниками.

В марте FCC начала расследование инцидента. Оказалось, что Swarm Technologies не только запустил спутники без лицензии, но и незаконно использовал наземные станции связи в Грузии для связи с ними. А перед запуском компания провела несколько незаконных испытаний с помощью аэростатов и другого оборудования.

Напомним, космических туристов предостерегли от полетов на кораблях Virgin Galactic. Австралийский астронавт Энди Томас считает, что Аппарат SpaceShipTwo модели VSS Unity может не выдержать путешествия на орбиту.

По материалам The Verge
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