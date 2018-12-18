В США частную космичеcкую компанию оштрафовали на $900 тыс. за незаконный запуск спутника

Американская Федеральная комиссия связи (FCC) заставила частную компанию Swarm Technologies, которая в начале года запустила четыре крошечных спутника, заплатить штраф в размере $ 900 тыс.

Об этом пишет The Verge.

Теперь в течение трех лет компании придется предоставлять дополнительную документацию в FCC всякий раз, когда она решит запустить спутник снова.

Swarm Technologies – новая компания, которая собирается отправить на орбиту около 100 интернет-спутников. Свои первые крошечные спутники SpaceBEE на индийской ракете PSLV компания запустила в январе 2018 года, хотя FCC ранее отказала ей в лицензии.

Агентство обеспокоено тем, что эти космические аппараты слишком малы, их сложно отследить с Земли и они могут столкнуться с другими спутниками.

В марте FCC начала расследование инцидента. Оказалось, что Swarm Technologies не только запустил спутники без лицензии, но и незаконно использовал наземные станции связи в Грузии для связи с ними. А перед запуском компания провела несколько незаконных испытаний с помощью аэростатов и другого оборудования.

Напомним, космических туристов предостерегли от полетов на кораблях Virgin Galactic. Австралийский астронавт Энди Томас считает, что Аппарат SpaceShipTwo модели VSS Unity может не выдержать путешествия на орбиту.