Государственный долг продолжает давить на экономику Украины

На прошедшем в четверг 13.12.2018 заседании НБУ сохранил учётную ставку на уровне 18%. Это третье заседание подряд, когда ставка остаётся неизменной, но при этом всё ещё на достаточно высоком уровне.

Основные показатели риска, на которые обращает внимание НБУ следующие:

1. Рост потребления домохозяйств, в том числе, по причине роста заработных плат, который будет давить на цены.

2. Ухудшение ожиданий из-за очередного политического цикла.

3. Геополитические риски из-за эскалации конфликта в Азовском море, что может привести к сокращению доходов от экспорта.

4. Общемировая экономическая ситуация.

5. Таргет инфляции составляет 5%.

Ситуацию по индексу потребительских цен в Украине можно посмотреть, перейдя по следующей ссылке .

Безусловно, ужесточение монетарной политики (повышение учетной ставки) регулятором стабилизирует ситуацию с инфляцией: так после резкого увеличения ставки в марте текущего года с 14,5% до 17%, CPI вернулся в диапазон 0,5-1,5%. Июльское, а впоследствии и сентябрьское повышения ставки во многом выглядели как превентивная мера для стабилизации ситуации в последнем квартале этого года.

Однако в качестве оценки дальнейших действий НБУ и рисков для экономики Украины мы бы, в первую очередь, привели в пример ситуацию с государственным долгом страны. Динамика внешнего долга Украины представлена на сайте .

Как можно заметить, НБУ сопровождает снижение госдолга в текущем году (это было в феврале, марте, апреле, сентябре и октябре месяце) систематическим повышением учётной ставки. Наиболее серьёзное ужесточение ДКП произошло на заседании первого марта, когда учётная ставка была повышена сразу на 250 bp. – 14,5% до 17%. Это позволило нивелировать снижение совокупного долга более чем на 400 млн. долларов США.

Обратите внимание на изменение агрегата денежной массы M3. Как можно заметить, показатель очень существенно вырос за последний год.

Рисунок 1. Агрегат денежной массы M3

Между тем экономисты сообщают, что почти треть бюджета Украины за 2019 год будет направлена на погашение внешнего долга, а в стратегии управления госдолгом целью является сокращение уровня долга к ВВП до 49% до конца 2020 года.

Выводы: в текущей ситуации, учитывая значительное превышение суммы государственного долга над размерами золотовалютных резервов страны, следует, скорее, ожидать продолжения дальнейших всплесков инфляции. Тушить эти очаги НБУ будет продолжать при помощи учётной ставки, что безусловно будет давить на экономику. Рост заработных плат, о котором сообщает НБУ, может быть нивелирован ростом инфляции. В то же время, предстоящие выборы действительно стоит расценивать как фактор риска, влияющий на уровень инвестиционной привлекательности страны. Фундаментально наш взгляд на украинскую гривну негативный.

Технический анализ пары USD/UAH (FOREX)

В середине текущего года американский доллар пробил 200-скользящую среднюю после чего произошёл сильнейший рост доллара вплоть до отметки 28,5 гривен. В настоящее время пара USD/UAH графически находится в расходящемся треугольнике. Вход в треугольник был осуществлен снизу, следовательно, выхода стоит ожидать наверх. Ближайший уровень поддержки располагается на значении 27,5184. Мы также не станем исключать и возможного движения доллара дальше вниз, вплоть до 27,2075. Уровень сопротивления на дневном графике – 28,4500.

Рисунок 2. Валютная пара USD/UAH на валютном рынке FOREX. 1D TF.

Николай Дудченко, финансовый аналитик Olymp Trade.