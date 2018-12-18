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Мининфраструктуры подготовило план мероприятий по борьбе с нелегальными перевозками

Мининфраструктуры подготовило план мероприятий по борьбе с нелегальными перевозками

Министерство инфраструктуры Украины подготовило план мероприятий по борьбе с нелегальными перевозками.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на профильного министра Владимира Омеляна.

В МИУ хотят создать территориальные рабочие группы, которые будут бороться с нелегальными перевозчиками во всех регионах Украины.

По предварительным данным, около половины автоперевозок происходят по «серым» и «черным» схемам. А проверки приносят только всплеск взяточничества среди чиновников.

«Не может быть такого, что «результатам» проверок перевозчиков является рост взяточничества среди чиновников различных ведомств. Я имею информацию не только из официальных отчетов, но и непосредственно от людей. Так вот: с усилением контроля за рынком перевозок будет усилена и ответственность чиновников», — заявил Омелян.

По материалам autonews.ua
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