Экс-глава Nissan повторно арестован по новому обвинению

Японская прокуратура выдала ордер на повторный арест экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона.

Как сообщает телекомпания NHK, основанием для этого стали новые обвинения в нарушении доверия. Обвинители считают, что Гон, возглавляя концерн, мог списать на него свои личные потери от финансовых операций на $16,5 млн.

Накануне окружной суд Токио отклонил запрос прокуратуры о продлении срока ареста Гона и бывшего члена совета директоров компании Грега Келли.

Это давало основание полагать, что Гон может быть освобожден под залог еще до Рождества. Однако в результате новых обвинений более вероятным представляется продление срока его ареста еще на 10 дней.

Напомним, Гон и проходящий с ним по одному делу Келли были задержаны 19 ноября в Токио. Экс-гендиректора Nissan обвиняют в занижении размера своего вознаграждения на $44 млн в течение пяти лет (c 2010 по 2015 г.) в отчетности для Токийской фондовой биржи.

Предполагается, что Келли мог оказывать ему в этом поддержку. Также Гона подозревают в использовании средств компании в личных целях. Своей вины бывший топ-менеджер не признает.