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"Укрспирт" оштрафовали на 33 млн гривен за цены

"Укрспирт" оштрафовали на 33 млн гривен за цены

Антимонопольщики оштрафовали госпредприятие “Укрспирт” на сумму в 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

Регулятор обвиняет компанию в том, что она создавала дискриминационные условия продажи своей продукции.

По словам Терентьева, комитет установил, что “Укрспирт” устанавливал цены на спирт без привязки к объемам закупки или другим критериям, что является дискриминацией.

Предприятие нарушало антимонопольное законодательство таким образом:

  • устанавливало цены на бессистемной основе – их анализ в целом показал отсутствие корреляции между ценами и объемами закупки спирта при одинаковых прочих условиях таких договоров;
  • бессистемно и непрозрачно устанавливало условия предоставления скидки, безосновательно отменяло отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей;
  • снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Глава АМКУ отметил, что такие действия предприятия были признаны злоупотреблением монопольным положением на рынке. Они могли привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.

По материалам УБР
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