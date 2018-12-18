"Укрспирт" оштрафовали на 33 млн гривен за цены

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Антимонопольщики оштрафовали госпредприятие “Укрспирт” на сумму в 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.
Регулятор обвиняет компанию в том, что она создавала дискриминационные условия продажи своей продукции.
По словам Терентьева, комитет установил, что “Укрспирт” устанавливал цены на спирт без привязки к объемам закупки или другим критериям, что является дискриминацией.
Предприятие нарушало антимонопольное законодательство таким образом:
Глава АМКУ отметил, что такие действия предприятия были признаны злоупотреблением монопольным положением на рынке. Они могли привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других субъектов хозяйствования.
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