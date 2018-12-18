Президент Венгрии подписал закон, разрешающий 400 часов сверхурочный работы

Президент Венгрии Янош Адер, несмотря на протесты в стране, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимально разрешенного количества сверхурочных часов работы с 250 до 400 часов в год.

Об этом сообщает “Немецкая волна”.

“Я изучил поправки в трудовое законодательство, его пункты не противоречат конституции”, – заявил Адер.

По словам венгерского президента, пункты новой реформы аналогичны трудовому законодательству других стран ЕС.

“Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения”, – отметил Адер.

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы по согласию работника. Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая больше часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.

Напомним, протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его “законом о рабстве”. Недовольство направлено также в целом против политики правоконсервативного правительства Венгрии. В целом за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.