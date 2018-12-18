Активы Азарова за границей останутся под арестом – Генпрокуратура

Активы экс-премьер-министра Николая Азарова останутся под арестом, несмотря на решение Европейского суда об отмене персональных санкций.

Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

“Практически все выявленные активы бывших высокопоставленных чиновников времен Януковича, в том числе Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом. Арест упомянутых активов в уголовных процессах будет продолжаться независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии”, – написал он.

По словам Лысенко, данные активы могут вернуть Украине после вступления в законную силу соответствующего решения суда, а на сегодня санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских экс-чиновников, Швейцарии – в отношении 18.

“Отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений Совета ЕС о продлении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий режим санкций Европейского союза”, – добавил он.

Также представитель Генпрокуратуры сообщил, что правительство Швейцарии решило продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича.