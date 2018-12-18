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НАБУ завершило расследования дела по факту подкупа прокурора ГПУ

НАБУ завершило расследования дела по факту подкупа прокурора ГПУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды прокурором в размере 15 тыс. долларов.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Установлено, что чиновник Генеральной прокуратуры, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.

По условиям “сделки”, 20 тысяч долларов США старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый – 15 тыс. долларов – как задаток, остальные – перед направлением в суд заключенных.

По материалам РБК-Украина
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