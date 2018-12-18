НАБУ завершило расследования дела по факту подкупа прокурора ГПУ

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды прокурором в размере 15 тыс. долларов.
Стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
Установлено, что чиновник Генеральной прокуратуры, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.
По условиям “сделки”, 20 тысяч долларов США старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый – 15 тыс. долларов – как задаток, остальные – перед направлением в суд заключенных.
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