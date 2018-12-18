Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 146 0

Apple проиграла Qualcomm еще одну тяжбу, iPhone снимают с продажи в Германии

Apple проиграла Qualcomm еще одну тяжбу, iPhone снимают с продажи в Германии

Окружной суд Мюнхена признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав поставщика комплектующих Qualcomm.

Судья принял решение, что одновременное использование чипов Intel и еще одного поставщика Apple – Qorvo – нарушает патент Qualcomm, касающийся экономии заряда аккумулятора при отправке и приеме сигнала сети.

В случае вступления решения суда в законную силу Qualcomm будет вправе требовать полного запрета на продажу iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X 2017 года на территории Германии.

До рассмотрения апелляции в суде более высокой инстанции Apple может продолжать продажу смартфонов, однако сама компания уже заявила, что временно уберет их с прилавков 15 фирменных магазинов страны. Их по-прежнему можно купить у ритейлеров и операторов сотовой связи.

Ранее в этом месяце китайский суд удовлетворил иск Qualcomm и предписал Apple прекратить продажу в КНР iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также X, посчитав, что компания нарушила два патента компании.

Apple и Qualcomm ведут патентные тяжбы по всему миру на протяжении нескольких лет. Qualcomm обвиняет производителя смартфонов в краже своих технологий, а Apple считает, что поставщик чипов злоупотребляет положением на рынке.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина