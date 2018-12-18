Конверты не помеха: люди перевыполняют план по уплате налогов

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Украинцы неплохо платят налоги. Проблем со сбором в бюджет налога на доходы физических лиц нет. Более того, отчисления по НДФЛ на 1,5% опережают план 2018 года.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
Стабильные сборы по «человеческому налогу» удается поддерживать при классических проблемах, о которых власти говорят не первый год.
Неофициальные зарплаты и теневой рынок труда. Слишком много работодателей насчитывает людям минимальную зарплату, и работники платят НДФЛ только с нее. А все остальное отдают труженикам в конвертах. Иногда не начисляют даже минималку — украинцев не оформляют на работе, и расплачиваются с ними либо в физлицо-предпринимателя, либо просто наличными.
Чтобы изжить эту практику, с этого года были сильно расширены полномочия Гоструда, которая стала активнее проверять бизнес, выписывая штрафы.
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