Конверты не помеха: люди перевыполняют план по уплате налогов

Украинцы неплохо платят налоги. Проблем со сбором в бюджет налога на доходы физических лиц нет. Более того, отчисления по НДФЛ на 1,5% опережают план 2018 года.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Стабильные сборы по «человеческому налогу» удается поддерживать при классических проблемах, о которых власти говорят не первый год.

Неофициальные зарплаты и теневой рынок труда. Слишком много работодателей насчитывает людям минимальную зарплату, и работники платят НДФЛ только с нее. А все остальное отдают труженикам в конвертах. Иногда не начисляют даже минималку — украинцев не оформляют на работе, и расплачиваются с ними либо в физлицо-предпринимателя, либо просто наличными.

Чтобы изжить эту практику, с этого года были сильно расширены полномочия Гоструда, которая стала активнее проверять бизнес, выписывая штрафы.