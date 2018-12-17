Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 116 0

Суд в Лондоне оставил в силе всемирный арест активов Коломойского

Суд в Лондоне оставил в силе всемирный арест активов Коломойского

Апелляционнный суд Высокого суда Лондона отклонил апелляционные жалобы ПриватБанка и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-собственников банка. При этом приказ о всемирном аресте их активов на 2,6 миллиарда долларов остается в силе.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

“Судебное заседание в Апелляционном Суде 18 декабря касается апелляций, поданных как банком, так и господином Коломойским в связи с предыдущим решением судьи Фанкорта от 24 июля касательно толкования технических вопросов того, в какой мере судебный приказ о всемирном аресте активов позволяет осуществлять определенные транзакции во время обыкновенных коммерческих операций”, – заявили в ПриватБанке.

Это означает, что решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона не касается апелляционных жалоб ПриватБанка на решение судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, который отклонил иск ПриватБанка к экс-владельцам по причине некорректной юрисдикции и решил отменить всемирный арест активов (WFO) – арест действует до принятия решения по апелляции. Эти апелляционные жалобы были поданы ПриватБанком, но еще не рассматривались судом.

18 декабря Апелляционный суд вынес решение по другим жалобам, которые стороны процесса подали еще летом 2018-го (WFO действует с декабря 2017-го).

“В течение первых месяцев действия приказа об аресте активов оказалось, что ПриватБанк и господин Коломойский толкуют его положения по-разному, следовательно, банк подал ходатайство в суд для получения разъяснений. В июльском решении судья встал на сторону банка в одном аспекте и на сторону господина Коломойского в другом. И банк, и господин Коломойский подали апелляцию, и обе апелляции были (18-го. – Ред.) отклонены”, – рассказали в ПриватБанке.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина