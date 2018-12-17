Суд в Лондоне оставил в силе всемирный арест активов Коломойского

Апелляционнный суд Высокого суда Лондона отклонил апелляционные жалобы ПриватБанка и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-собственников банка. При этом приказ о всемирном аресте их активов на 2,6 миллиарда долларов остается в силе.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

“Судебное заседание в Апелляционном Суде 18 декабря касается апелляций, поданных как банком, так и господином Коломойским в связи с предыдущим решением судьи Фанкорта от 24 июля касательно толкования технических вопросов того, в какой мере судебный приказ о всемирном аресте активов позволяет осуществлять определенные транзакции во время обыкновенных коммерческих операций”, – заявили в ПриватБанке.

Это означает, что решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона не касается апелляционных жалоб ПриватБанка на решение судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, который отклонил иск ПриватБанка к экс-владельцам по причине некорректной юрисдикции и решил отменить всемирный арест активов (WFO) – арест действует до принятия решения по апелляции. Эти апелляционные жалобы были поданы ПриватБанком, но еще не рассматривались судом.

18 декабря Апелляционный суд вынес решение по другим жалобам, которые стороны процесса подали еще летом 2018-го (WFO действует с декабря 2017-го).

“В течение первых месяцев действия приказа об аресте активов оказалось, что ПриватБанк и господин Коломойский толкуют его положения по-разному, следовательно, банк подал ходатайство в суд для получения разъяснений. В июльском решении судья встал на сторону банка в одном аспекте и на сторону господина Коломойского в другом. И банк, и господин Коломойский подали апелляцию, и обе апелляции были (18-го. – Ред.) отклонены”, – рассказали в ПриватБанке.