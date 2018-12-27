Треть украинского экспорта обеспечивают лишь 20 крупнейших компаний (исследование)

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Треть украинского экспорта обеспечивают лишь 20 крупнейших компаний.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Youcontrol.
Согласно подсчетам YouControl, двадцатка крупнейших экспортеров в 2017 году обеспечила около $15 млрд, а это почти 30% от общего экспорта страны.
Ключевые украинские экспортеры — это предприятия тяжелой промышленности и аграрного сектора.
У шести из 20 компаний основной вид деятельности ‒ “производство чугуна стали и ферросплавов”, у четырех ‒ “оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных”, еще у троих ‒ “добыча железных руд”.
Ключевые товары, которые продают за рубеж крупнейшие экспортеры, — плоский прокат из углеродистой стали, полуфабрикаты и другие изделия из стали, масло и зерно (кукуруза, пшеница, ячмень, семена рапса), а также мясо птицы.
В топ-20 экспортеров входят: АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь, Кернел-Трейд, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Запорожсталь, АДМ Трейдинг, Полтавский горно-обогатительный комбинат, Нибулон, Сантрейд, Каргилл, Мотор Сич, Южный горно-обогатительный комбинат, Никопольский завод ферросплавов, Центральный горно-обогатительный комбинат, Мироновский хлебопродукт, Днепровский меткомбинат, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Гленкор Агрикалчер, Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Николаевский глиноземный завод.
Большинство крупнейших экспортеров входят в финансово-промышленные группы.
Большинство компаний из топ-20 в 2017 и в 2018 году проводили от 10 до 2 тыс. операций с признанными в мире или в Украине низконалоговыми юрисдикциями или “офшорами”. А в некоторых предприятиях даже учредителями и акционерами являются лица или компании из “офшоров”, говорится в исследовании Youcontrol.
Три из 20 компаний находятся под санкциями России. А бенефициар одной из компаний ‒ российский миллиардер Олег Дерипаска (владеет Николаевским глиноземным заводом) — наоборот, находится под санкциями украинского Совета Национальной Безопасности и Обороны, а также Минфина Соединенных Штатов.
Среди стран, куда продают свою продукцию топ-20 экспортеров, — Швейцария, Россия, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Беларусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.
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