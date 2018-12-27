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Треть украинского экспорта обеспечивают лишь 20 крупнейших компаний (исследование)

Треть украинского экспорта обеспечивают лишь 20 крупнейших компаний (исследование)

Треть украинского экспорта обеспечивают лишь 20 крупнейших компаний.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Youcontrol.

Согласно подсчетам YouControl, двадцатка крупнейших экспортеров в 2017 году обеспечила около $15 млрд, а это почти 30% от общего экспорта страны.

Ключевые украинские экспортеры — это предприятия тяжелой промышленности и аграрного сектора.

У шести из 20 компаний основной вид деятельности ‒ “производство чугуна стали и ферросплавов”, у четырех ‒ “оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных”, еще у троих ‒ “добыча железных руд”.

Ключевые товары, которые продают за рубеж крупнейшие экспортеры, — плоский прокат из углеродистой стали, полуфабрикаты и другие изделия из стали, масло и зерно (кукуруза, пшеница, ячмень, семена рапса), а также мясо птицы.

В топ-20 экспортеров входят: АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь, Кернел-Трейд, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Запорожсталь, АДМ Трейдинг, Полтавский горно-обогатительный комбинат, Нибулон, Сантрейд, Каргилл, Мотор Сич, Южный горно-обогатительный комбинат, Никопольский завод ферросплавов, Центральный горно-обогатительный комбинат, Мироновский хлебопродукт, Днепровский меткомбинат, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Гленкор Агрикалчер, Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Николаевский глиноземный завод.

Большинство крупнейших экспортеров входят в финансово-промышленные группы.

Большинство компаний из топ-20 в 2017 и в 2018 году проводили от 10 до 2 тыс. операций с признанными в мире или в Украине низконалоговыми юрисдикциями или “офшорами”. А в некоторых предприятиях даже учредителями и акционерами являются лица или компании из “офшоров”, говорится в исследовании Youcontrol.

Три из 20 компаний находятся под санкциями России. А бенефициар одной из компаний ‒ российский миллиардер Олег Дерипаска (владеет Николаевским глиноземным заводом) — наоборот, находится под санкциями украинского Совета Национальной Безопасности и Обороны, а также Минфина Соединенных Штатов.

Среди стран, куда продают свою продукцию топ-20 экспортеров, — Швейцария, Россия, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Беларусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.

По материалам Дело
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