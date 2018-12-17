Задержаны сотрудники "Укргаздобычи" за взятку в 17 млн грн

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Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двоих должностных лиц компании “Укргаздобычи” при получении взятки в 16,84 млн грн.
Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.
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“Сегодня задержали двоих должностных лиц “Укргаздобычи”, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ. При получении очередного транша в 9 млн грн злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия”, – написал он.
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