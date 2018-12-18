Государство компенсировало 900 млн грн за приобретение сельхозтехники в 2018 году — Минэкономики

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что ожидает, что по итогам 2018 года аграриям возместят 900 миллионов гривен за приобретение новой сельскохозяйственной техники.

«Так, за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года 4348 аграриев приобрели около 10,5 тысячи единиц техники на 2,5 млрд грн. Мы ожидаем, что сумма выплаченных компенсаций по результатам года составит около 900 млн грн», — сообщил Кубив.

По его словам, программа возмещение покупки новой техники в этом году будет выполнена почти в полном объеме.