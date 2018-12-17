В Минрегионе объяснили, кому запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы

Жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.

Ранее размещение газовых котлов в квартирах и помещениях не регулировалось. Соответствующего запрета не существовало.

Об этом говорится в новых государственных строительных нормах, которые разработало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Суммарная мощность таких котлов не должна быть выше 30 кВт.

“В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания”, – отметил министр регионального развития Зубко.

Мои fiнансы:

Кому можно устанавливать – нововведение не касается домов до 3 этажей.

Сколько стоит – установка котла обойдется в среднем около 9000 гривен.

Какие документы нужны:

Решение исполнительного комитета местного совета на отключение квартиры/дома от системы центрального отопления и горячего водоснабжения.

Проект реконструкции газоснабжения жилой квартиры и установку системы индивидуального газового отопления.

Акт об отключении централизованного отопления.

Акт о соответствии нормам системы газоснабжения после реконструкции.

Договор о сервисном обслуживании котла.