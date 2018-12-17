В Минрегионе объяснили, кому запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы

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Жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.
Ранее размещение газовых котлов в квартирах и помещениях не регулировалось. Соответствующего запрета не существовало.
Об этом говорится в новых государственных строительных нормах, которые разработало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.
Суммарная мощность таких котлов не должна быть выше 30 кВт.
“В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания”, – отметил министр регионального развития Зубко.
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