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В Минрегионе объяснили, кому запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы

В Минрегионе объяснили, кому запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы

Жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.

Ранее размещение газовых котлов в квартирах и помещениях не регулировалось. Соответствующего запрета не существовало.

Об этом говорится в новых государственных строительных нормах, которые разработало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Суммарная мощность таких котлов не должна быть выше 30 кВт.

“В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания”, – отметил министр регионального развития Зубко.

Мои fiнансы:

  • Кому можно устанавливать – нововведение не касается домов до 3 этажей.
  • Сколько стоит – установка котла обойдется в среднем около 9000 гривен.

Какие документы нужны:

  • Решение исполнительного комитета местного совета на отключение квартиры/дома от системы центрального отопления и горячего водоснабжения.
  • Проект реконструкции газоснабжения жилой квартиры и установку системы индивидуального газового отопления.
  • Акт об отключении централизованного отопления.
  • Акт о соответствии нормам системы газоснабжения после реконструкции.
  • Договор о сервисном обслуживании котла.
  • Акт об обследовании дымохода.
По материалам Газета по-Украински
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