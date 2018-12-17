МЭРТ планирует снизить норму отчислений из чистой прибыли предприятий

20 декабря в рамках итоговой пресс-конференции Минэкономразвития первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что Минэкономразвития предлагает снизить процент отчисления дивидендов и чистой прибыли госпредприятий в госбюджет с 75% до 50%.

Об этом сообщила пресс-служба МЭРТ.

“Действующие нормы по уплате госкомпаниями, в частности, 75% чистой прибыли в бюджет, мягко говоря, не способствуют эффективности функционирования этих компаний, ведь фактически не оставляют им свободных средств для реинвестирования. Мы предлагаем уменьшить этот процент хотя бы до 50%. Так же до 50% мы предлагаем уменьшить долю выплаты дивидендов государственными акционерными обществами”, – отметил Степан Кубив.

Как известно, начиная с 2015 года государственные компании обязаны платить часть собственной прибыли в размере 75% в Государственный бюджет.

“Если не обновлять производственные мощности, то экономика Украины, а именно промышленность и инновационный сектор существенно потеряет в своей конкурентоспособности. Государственные предприятия должны иметь средства на модернизацию, и полученную ими чистую прибыль они прежде всего должны вкладывать в собственное развитие и расширение рынков для своей продукции”, – отметил первый вице-премьер-министр.