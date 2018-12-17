Кабмин пообещал МВФ не повышать зарплаты чиновникам

Украинское правительство обязалось ограничить рост заработных плат государственным служащим в 2019 году в рамках консолидации бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру.

Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ.

“Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года”, – говорится в меморандуме.

Отмечается, что средний рост заработной платы сотрудников бюджетного сектора в 2019 году будет ограничен 9,4 процентами, тогда как минимальная месячная заработная плата была повышена на 12% до 4 173 грн.

“Таким образом, пенсионные выплаты, в том числе для военных и по другим специальным пенсионным программам, будут увеличены в среднем на 8,5 процента, в соответствии с принятым в 2017 году законом о пенсионной реформе”, – сказано в тексте.

Справка finance.ua