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Владельцы элитных автомобилей заплатили более 160 млн грн налогов

Владельцы элитных автомобилей заплатили более 160 млн грн налогов

Владельцы элитных автомобилей, подпадающих под уплату транспортного налога, заплатили в бюджет в январе-ноябре 2018 года 163,3 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

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По данным ГФС, в этом году под налогообложения элитных авто подпадают 8 568 человек, которые имеют в собственности 8 927 автомобилей.

“За январь-ноябрь 2018 уплачено транспортного налога физическими лицами 163 млн 280 тыс. грн, в том числе, за ноябрь отчетного года 15 млн 384 тыс. гривен”, – рассказали в ведомстве.

Наибольшие суммы транспортного налога, отмечается в ответе, уплачено физическими лицами в местные бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Кроме того, предприятия, учреждения и организации оплатили транспортного налога государству на сумму 17 тыс. 708,6 грн, в частности, в Киеве – 1949,3 гривен.

При этом, отметили в ведомстве, согласно декларациям, в собственности предприятий, учреждений и организаций имеется 16,06 тыс. автомобилей, подлежащих налогообложению на общую сумму 19,6 млн грн.

По материалам УНН
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