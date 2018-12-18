Владельцы элитных автомобилей заплатили более 160 млн грн налогов

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Владельцы элитных автомобилей, подпадающих под уплату транспортного налога, заплатили в бюджет в январе-ноябре 2018 года 163,3 млн грн.
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.
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По данным ГФС, в этом году под налогообложения элитных авто подпадают 8 568 человек, которые имеют в собственности 8 927 автомобилей.
“За январь-ноябрь 2018 уплачено транспортного налога физическими лицами 163 млн 280 тыс. грн, в том числе, за ноябрь отчетного года 15 млн 384 тыс. гривен”, – рассказали в ведомстве.
Наибольшие суммы транспортного налога, отмечается в ответе, уплачено физическими лицами в местные бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.
Кроме того, предприятия, учреждения и организации оплатили транспортного налога государству на сумму 17 тыс. 708,6 грн, в частности, в Киеве – 1949,3 гривен.
При этом, отметили в ведомстве, согласно декларациям, в собственности предприятий, учреждений и организаций имеется 16,06 тыс. автомобилей, подлежащих налогообложению на общую сумму 19,6 млн грн.
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