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Прокуратура расследует закупки бронетанковым заводом некачественных запчастей на 30 миллионов

Прокуратура расследует закупки бронетанковым заводом некачественных запчастей на 30 миллионов

Военная прокуратура Западного региона с апреля 2018 года расследует дело о закупке некачественных запчастей и материалов для бронетехники на 30 миллионов гривен Львовским бронетанковым заводом.

Об этом сообщает проект “Марлин” со ссылкой на судебные материалы.

Известно, что во время закупок материалов к технике должностные лица государственного предприятия “Львовский бронетанковый завод” приняли запчасти ненадлежащего качества, за которые перечислили 30 млн гривен.

Как отмечает следствие, в течение 2017 года “Львовский бронетанковый завод” совершил закупки более чем на 17,4 млн гривен у частных фирм “Прогресс” и “Булет Лайн”. Последние сотрудничали с контрагентами, которые не производят военных товаров. Например, с ООО “Слободской хлеб”.

Напомним, именно в прошлом году детективы НАБУ заподозрили директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива в том, что завод закупил по фиктивным договорам старые двигатели в ООО “Булет Лайн” на сумму 28,5 млн гривень, которые были необходимы для техники Минобороны.

В прокуратуре отказались сообщать о деталях досудебного расследования.

По материалам Економічна Правда
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