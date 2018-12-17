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На Facebook подали в суд - штраф может достичь 1,7 млрд долларов

На Facebook подали в суд - штраф может достичь 1,7 млрд долларов

Генеральный прокурор Вашингтона вчера сообщил, что столица США подала в суд на компанию Facebook за то, что она вводит пользователей в заблуждение относительно того, как она защищает их личные данные.

Говоря более конкретно, иск стал следствием скандала с Cambridge Analytica.

Напомним, в начале этого года крупнейшая в мире социальная сеть признала, что стороннее ПО для викторины собрало информацию о профилях 87 млн пользователей по всему миру, после чего эти данные были проданы британской политической консалтинговой компании Cambridge Analytica.

По словам прокурора, в Facebook знали об инциденте в течение двух лет, прежде чем обнародовали информацию о нем. Заверяя пользователей, что проверяет сторонние приложения, сеть вводила пользователей в заблуждение.

На Facebook может быть наложен гражданский штраф в размере 5000 долларов США за каждый случай нарушения местного закона о защите прав потребителей. Общая сумма может приблизиться к 1,7 млрд долларов США, поскольку в иске утверждается, что упомянутое программное обеспечение содержало данные о 340 000 жителей округа. Прокурор отметил, что компания пыталась уладить дело до подачи иска, но судебный процесс, по его мнению, необходим для “ускорения изменений” в компании.

По материалам bigmir.net
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