Крупнейшие операторы Китая и Тайваня прекращают поддержку 3G

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Некоторые операторы Китая и Тайваня, включая Asia Pacific Telecom, прекратили поддержку сервиса 3G в регионе еще в 2017 году.
Как сообщают источники, 31 декабря этого года станет последним днем, когда в это регионе с данной технологией будут работать крупнейшие операторы связи. В частности, отмечены Chunghwa Telecom, Taiwan Big Brother, FarEasTone Telecom и Taiwan Star, которые прекратят поддержку 3G уже через две недели.
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Поддержка сетей 2G в Китае и на Тайване была прекращена 31 июля прошлого года. С того момента операторы всячески призывали пользователей переходить с сетей 3G на 4G. За последний год количество пользователей 3G на Тайване уменьшилось с 5,5 млн человек до 228 тыс. человек (в ноябре этого года).
Еще в марте общее количество пользователей 4G на Тайване превысило население региона. По оценке специалистов, до конца года в Китая и на Тайване останется не более 100 тыс. пользователей 3G, которые будут вынуждены поменять оборудование или карточку оператора уже с 1 января 2019.
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