Сети 5G будут обслуживать 1,5 миллиарда абонентов

Обнародован отчёт Ericsson Mobility Report, в котором рассматриваются тенденции развития сотовой связи в глобальном масштабе.

В третьем квартале текущего года общее число подключений к мобильным сетям достигло 7,9 млрд.

Это приблизительно на 3 % больше результата за аналогичный период 2017-го. Сети 4G/LTE сейчас обслуживают около 3,3 млрд. абонентов.

В течение ближайшего времени, по прогнозам Ericsson, начнётся стремительное внедрение систем 5G. В 2024 году количество пользователей 5G-сервисов достигнет 1,5 млрд., а в зоне покрытия сетей пятого поколения окажутся более 40 % жителей Земли.

Исследование Ericsson говорит о том, что очень быстро растут объёмы трафика, передаваемого через сотовые сети. В третьем квартале текущего года прирост по данному показателю составил внушительные 79 % по сравнению с результатом годичной давности.

Аналитики прогнозируют быстрое развитие сегмента интернета вещей (IoT). В 2024 году количество IoT-подключений посредством сотовой связи достигнет 4,1 млрд.