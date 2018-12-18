Cisco покупает разработчика оптических чипов за 660 млн долларов

Производитель сетевого оборудования Cisco объявил о покупке разработчика оптических чипов Luxtera. Сумма сделки, которую Cisco предполагает закрыть в третьем квартале 2019 фингода, составит 660 млн долларов США, сообщила компания в своем блоге.

Расположенная в калифорнийском городе Карлсбад, Luxtera занимается технологией кремниевой фотоники. С ее помощью происходит преобразование информации, закодированной в фотонах и передаваемой по оптоволоконным кабелям непосредственно в полупроводниковые элементы, что значительно ускоряет передачу данных.

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Вице-президент Cisco по корпоративному развитию Роб Сальваньо (Rob Salvagno), объявивший о покупке Luxtera, отметил, что экспоненциально растущие требования к пропускным возможностям сетей требуют новых сетевых технологий. Разработки и производственные инновации Luxtera позволяют значительно усовершенствовать чипы с точки зрения размера и производительности, одновременно снижая затраты.

Cisco планирует внедрить технологии Luxtera в своих сетевых решениях, ориентированных на корпоративных пользователей, центры обработки данных и поставщиков услуг.

После завершения поглощения Luxtera войдет в состав оптического бизнеса Cisco под руководством Дэвида Гекелера (David Goeckeler), вице-президента и генерального директора подразделения Cisco Networking and Security.