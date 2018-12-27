В Windows 10 появится своя «песочница»

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Microsoft намерена встроить в свою операционную систему защиту от вредоносного ПО.
Вскоре в Windows 10 должна появиться новая функция, которая позволит запускать подозрительные исполняемые файлы в изолированной среде.
Ранее для этих целей опытные пользователи настраивали виртуальные машины, теперь так называемая песочница будет доступна в обновлении Windows 10 версии 19H1, которое ожидается в первом квартале 2019 года.
Инструмент Windows Sandbox при активации создаёт облегчённую версию (до 100 МБ) виртуальной машины на компьютере пользователя, которая позволяет запускать программы и документы внутри «песочницы».
Дополнительно настраивать её не нужно, но вам придётся активировать в BIOS функцию виртуализации.
Microsoft использует собственную виртуальную машину Hyper-V для создания отдельного ядра, изолированного от основного.
Как только пользователь завершает работу с Windows Sandbox, виртуальная среда удаляется вместе со всеми файлами и установленными программами.
Таким образом, вредоносное ПО не сможет навредить системе.
Microsoft сделает «песочницу» частью Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise, явно намекая на корпоративный сегмент.
Пользователи этих редакций операционной системы смогут приступить к тестированию функции Windows Sandbox, как только компания выпустит обновление Windows 10 с номером сборки 18305.
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