В Windows 10 появится своя «песочница»

Microsoft намерена встроить в свою операционную систему защиту от вредоносного ПО.

Вскоре в Windows 10 должна появиться новая функция, которая позволит запускать подозрительные исполняемые файлы в изолированной среде.

Ранее для этих целей опытные пользователи настраивали виртуальные машины, теперь так называемая песочница будет доступна в обновлении Windows 10 версии 19H1, которое ожидается в первом квартале 2019 года.

Инструмент Windows Sandbox при активации создаёт облегчённую версию (до 100 МБ) виртуальной машины на компьютере пользователя, которая позволяет запускать программы и документы внутри «песочницы».

Дополнительно настраивать её не нужно, но вам придётся активировать в BIOS функцию виртуализации.

Microsoft использует собственную виртуальную машину Hyper-V для создания отдельного ядра, изолированного от основного.

Как только пользователь завершает работу с Windows Sandbox, виртуальная среда удаляется вместе со всеми файлами и установленными программами.

Таким образом, вредоносное ПО не сможет навредить системе.

Microsoft сделает «песочницу» частью Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise, явно намекая на корпоративный сегмент.

Пользователи этих редакций операционной системы смогут приступить к тестированию функции Windows Sandbox, как только компания выпустит обновление Windows 10 с номером сборки 18305.