Польша подписала еще один контракт на поставки газа из США

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт с американской компанией Port Arthur LNG – дочерней компанией Sempra Energy, – на поставки с 2023 года сжиженного газа из США.

Об этом сообщает PGNiG.

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“На основании подписанного соглашения, PGNiG будет закупать ежегодно 2 млн тонн газа LNG (около 2,7 млрд кубометров газа после регазификации)”, – информирует польская компания.

Как отмечается, закупка будет осуществляться по формуле FOB (Free On Board), по которой покупатель отвечает за транспортировку сжиженного газа.

Компания Port Arthur LNG будет заниматься только транспортировкой природного газа до экспортного терминала, его сжижением и погрузкой. Это даст возможность PGNiG или поставить газ в Польшу, или продать его на глобальном рынке LNG.

Как отметил заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк, это уже третий долгосрочный контракт, подписанный за последние месяцы с американскими партнерами. Он подчеркнул, что с 2023 года польская компания будет иметь в своем распоряжении в целом 7,45 млн тонн сжиженного газа, что после регазификации составит более 10 млрд кубометров природного газа.