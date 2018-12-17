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Межбанк: доллар упал к 27,56/27,57 на продажах части выросшего притока экспортной выручки

Межбанк: доллар упал к 27,56/27,57 на продажах части выросшего притока экспортной выручки

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,64/27,66 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки резкого снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало изрядное (с уровня 67 289,5 млн грн. к отметке 55 395,3 млн грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие паузы компенсации НДС Казначейством при радикальных размещениях НБУ своих депосертификатов.

Эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», творивших «беспредел» на межбанке накануне.

Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара подтвердили наши ожидания от падения гривневого ресурса, понизившись к отметке 27,58/27,61 UAH/USD.

По состоянию на 10.42 котировки доллара все еще пребывали на отметке 27,58/27,61 UAH/USD. По некоторым данным, откат остановился самостоятельно, без участия «внешних сил», появившимися покупками упавшей в цене валюты.

Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,56/27,57 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на что указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,640 / 27,660
евро – 31,595 / 31,615
российский рубль – 0,4084 / 0,4090

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1472 / 1,1473

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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