В США назвали крупнейшие вызовы для будущих выборов в Украине

Для будущих президентских и парламентских выборов в Украине сегодня существует целый ряд вызовов, способных серьезно навредить электоральному процессу.

Среди них – гибридная агрессия Кремля, возможность новых вооруженных провокаций со стороны России, а также подконтрольные олигархам СМИ и популизм отдельных кандидатов, сказал в комментарии Укринформу по результатам заседания в среду Трансатлантической целевой группы по вопросам выборов в Украине и гражданского общества представитель Немецкого Фонда Маршалла в США Джонатан Катц.

“Прежде всего, наиболее важно обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов”, – отметил эксперт в контексте основных требований к любому избирательному процессу.

В то же время, по его словам, выборы президента и парламента, запланированные в Украине на следующий год, “вызывают особое беспокойство в связи с попытками России вмешаться в процесс”. Он подчеркнул, что, по опыту, россияне совершали такие попытки как в предвыборный период, так и непосредственно в день голосования.

“Прежде всего, это вопросы кибербезопасности”, – пояснил эксперт, добавив, что в этом контексте США и другие страны Запада взаимодействуют с Украиной.

Кроме того, по его словам, не исключаются новые военные провокации со стороны России, “в том числе масштабные”. В этой связи эксперт упомянул, что в случае их возникновения, частичное военное положение в Украине, внедренное на 30 дней, может быть продлено, и это также будет иметь потенциальное негативное влияние на электоральный процесс.

Параллельно, по его словам, для выборов в Украине существуют вызовы внутреннего характера, связанные с обеспечением честной и прозрачной площадки для всех кандидатов. В частности, речь идет о кампаниях СМИ, которые контролируются олигархами и политическими фракциями и осуществляют поддержку только отдельных кандидатов.

“Украина имеет крепкое гражданское общество, однако независимые медиа не являются такими мощными, как должно было бы быть. Это действительно ограничивает и создает вызовы для новых кандидатов, которые выдвигают свои кандидатуры, в плане общения с украинским обществом во время выборов”, – пояснил эксперт.

Еще одним вызовом Джонатан Катц назвал использование популистских подходов потенциальными участниками предстоящих выборов.

“Непонятно, кто из кандидатов действительно привержен реформам, кто реально будет отстаивать курс на евроатлантическую интеграцию, поддержанную большинством украинцев, и кто по-настоящему бросит вызов коррупции”, – отметил эксперт.